2019-08-20T15:23:17+03:00
Происшествия

Суд петербуржца, который изнасиловал школьницу в машине

Инцидент произошел вечером 16 августа в Гатчине
Петр КИБЕР
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Суд арестовал петербуржца, подозреваемого в насилии над школьницей.Суд арестовал петербуржца, подозреваемого в насилии над школьницей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Гатчинский суд отправил под арест жителя Санкт-Петербурга, которого обвиняют в насилии над 10-летней школьницей. По словам девочки, мужчина схватил ее во время прогулки на улице, затолкал в машину и надругался.

- По предварительным данным, вечером 16 августа 2019 года в поселке Сусанино Гатчинского района автомобилист увидел одиноко идущую девочку, около которой остановился и насильно усадил ее в салон, где совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

Вернувшись домой, девочка рассказала все родителям, а те позвонили в полицию Отсмотрев камеры наблюдения, стражи порядка установили машины и ее владельца. Им оказался 41-летний житель города на Неве. Петербуржца задержали. Сама пострадавшая его уже опознала.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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