По Волхову впервые за 50 лет прошел круизный лайнер

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-20T15:44:13+03:00

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Новые возможности для круизного судоходства впервые за полвека появились на реке Волхов. После строительства причалов и сопутствующей инфраструктуры, первый туристический лайнер пришвартовался в городе Кириши.

- Трехпалубный теплоход «Сергей Есенин» совершает рейс по маршруту «Санкт-Петербург — Великий Новгород — Москва». На борту у него почти 100 пассажиров, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Это второй рейс теплохода. Первый, пробный, состоялся в начале августа. Тогда на борту была только команда. Теперь «Сергей Есенин» шел по Волхову уже с пассажирами.

Чтобы построить причал, который отстоит от берега почти на 100 метров, строители забили в дно реки десятки свай. Зато теперь здесь могут принимать большие суда. Создание инфраструктуры позволит развивать туристические водные маршруты из Петербурга через Ленобласть в Новгород Москву.

Пристани уже построены в Старой Ладоге, Свирьстрое, а также на Ореховом острове и Дубровке. Кроме этого в 2019 году должен появиться еще один причал в поселке Грузино Новгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU