В Ленобласти из-за упавшего с лестницы малыша под суд пойдет работница управляющей компании

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-20T16:12:01+03:00

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Следственное управление СК России по Ленинградской области предъявило обвинение 59-летней женщины, которая работает в должности инженера одной из управляющих компаний города Светогорска. По версии следствия, именно она виновна в падении 2-летнего малыша с лестницы.

- Вечером 6 августа 2019 года ребенок, находясь на лестничном марше между 1 и 2 этажами в подъезде одного из домов, из-за отсутствия балясин на металлических периллах, упал вниз, получив телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По одной из версий, малыш мог испугаться кошки, которая выскочила на лестничную клетку. Ребенок отшатнулся и попытался схватиться за перила, но они были сломаны и ребенок упал вниз головой на бетонный пол.

Мальчика срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее по факту ЧП было заведено дело в отношении сотрудницы управляющей компании, которая ответственна за состояние подъезда.

По статье «с оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», 59-летней женщине грозит крупный штраф или даже тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU