За жестокое избиение матери петербуржец сядет на два года

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-20T16:30:25+03:00

За избиение матери петербуржец сядет на два года. Фото: Ксения КАЗАКОВА

Сын, если его так можно назвать, держал пожилую женщину за волосы и бил в лицо

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На два года отправится в колонию строгого режима житель Санкт-Петербурга, которого обвиняют в жестоком избиении собственной матери. Прокуратура и суд оказались единого мнения по поводу деяний мужчины.

- Суд установил, что подсудимый, в ходе домашней ссоры умышленно с силой два раза толкнул свою мать, от чего потерпевшая упала на пол, ударившись головой о стол, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Но и этого сыну показалось мало. Он схватил лежащую на полу женщину за волосы и еще дважды сильно ударил ее по лицу кулаком.

Прибывшие на вызов медики сразу поняли, что дело серьезное и сообщили об избиении в полицию. Вскоре агрессивного мужчину задержали, а потом и предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Уже в суде сын признал вину, впрочем от реального заключения его это не спасло. По итогам заседания мужчине было назначено два года в исправительной колонии строгого режима. Это решение он еще может обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU