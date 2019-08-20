Суд арестовал больше 3 миллиардов рублей на счетах петербургского бизнесмена

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-20T17:10:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал более трех миллиардов рублей, а также имущество бизнесмена Александра Кашина. Претензии к нему возникли у многочисленных кредиторов инвестиционной компании «Энергокапитал», которая была обанкрочена.

- Наложить арест на имеющиеся на банковских счетах, открытых на имя Кашина А.Л., денежные средства, а также на принадлежащее Кашину имущество в пределах 3045925786 рублей, - говорится в решении суда.

Надо сказать, что проблемы у инвесторов начались в декабре 2015 года, когда Центробанк России, заподозрив менеджеров компании в манипуляциях с акциями «Ленэнерго», отозвал у «Энергокапитала» лицензию.

После этого, согласно закону, всем клиентам компании должны были быть возвращены все вложенные в инвестиции деньги. Однако из-за нехватки средств сделано этого не было. Сумма как раз и составляла те самые три с небольшим миллиарда рублей.

С тех пор идет тяжба между бывшим руководством «Энергокапитала» (входил в группу «ЭГО-холдинг», которую и возглавлял Александр Кашин) и его клиентами.

В течение двух лет суды принимали различные решения, но теперь петербургский арбитраж стал на сторону истцов и арестовал все счета миллиардера, а также его собственность.

Стоит отметить, что сам Александр Кашин в последние годы отошел от бизнеса, и сосредоточился на спорте. Он - президент, главный тренер и фактический владелец женского волейбольного клуба «Ленинградка». Также Кашин занимает должность главы федерации волейбола Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU