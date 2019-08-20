2019-08-20T17:10:57+03:00
Общество

Суд арестовал больше 3 миллиардов рублей на счетах петербургского бизнесмена

Претензии к Александру Кашину возникли из-за банкротства инвесткомпании «Энергокапитал»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Счета бизнесмена и тренера волебольной "Ленинградки" заморозил суд. Фото: leningradka.spb.ruСчета бизнесмена и тренера волебольной "Ленинградки" заморозил суд. Фото: leningradka.spb.ru
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал более трех миллиардов рублей, а также имущество бизнесмена Александра Кашина. Претензии к нему возникли у многочисленных кредиторов инвестиционной компании «Энергокапитал», которая была обанкрочена.

- Наложить арест на имеющиеся на банковских счетах, открытых на имя Кашина А.Л., денежные средства, а также на принадлежащее Кашину имущество в пределах 3045925786 рублей, - говорится в решении суда.

Надо сказать, что проблемы у инвесторов начались в декабре 2015 года, когда Центробанк России, заподозрив менеджеров компании в манипуляциях с акциями «Ленэнерго», отозвал у «Энергокапитала» лицензию.

После этого, согласно закону, всем клиентам компании должны были быть возвращены все вложенные в инвестиции деньги. Однако из-за нехватки средств сделано этого не было. Сумма как раз и составляла те самые три с небольшим миллиарда рублей.

С тех пор идет тяжба между бывшим руководством «Энергокапитала» (входил в группу «ЭГО-холдинг», которую и возглавлял Александр Кашин) и его клиентами.

В течение двух лет суды принимали различные решения, но теперь петербургский арбитраж стал на сторону истцов и арестовал все счета миллиардера, а также его собственность.

Стоит отметить, что сам Александр Кашин в последние годы отошел от бизнеса, и сосредоточился на спорте. Он - президент, главный тренер и фактический владелец женского волейбольного клуба «Ленинградка». Также Кашин занимает должность главы федерации волейбола Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта
Синоптики обещают Петербургу дожди
Власти Петербурга помогут девочке, которая чуть не погибла в бассейне в Турции
РПЦ просит передать ей собор Архангела Михаила в Ломоносове
Намыв Васильевского острова продают за четыре с половиной миллиарда рублей
Самолет до Мюнхена вернулся в Пулково из-за трещины в стекле
Паспарту из «Форта Боярд» впервые посетит Кронштадт
«Велес» выпустил на свободу корзину ежиков
За жестокое избиение матери петербуржец сядет на два года
В Ленобласти из-за упавшего с лестницы малыша под суд пойдет работница управляющей компании
По Волхову впервые за 50 лет прошел круизный лайнер
Суд арестовал петербуржца, который изнасиловал школьницу в машине
В Сестрорецке снесли незаконную станцию вейкбординга
В ГИБДД объяснили, как патрульный Мерседес оказался в стене дома на Невском
Полиция поймала водителя, сбившего насмерть 16-летнюю велосипедистку под Лугой
В пяти парках Петербурга появится бесплатный Wi-Fi
В гости к «Шерлоку Холмсу»: Дачу Гаусвальд откроют для посетителей
80-летнюю нелегалку из Китая нашли мертвой на окраине Петербурга
Четверо детей отравились десертом на дне рождения в пиццерии
15-летняя дочь пыталась вытащить упавшую под поезд мать - обе остались без рук
На набережных рек и каналов, с которых падают в воду, могут поставить заборы