«Велес» выпустил на свободу корзину ежиков

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-20T17:36:39+03:00

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Целую корзину вылеченных и выхоженных с любовью ежиков отправили в дикую природу сотрудники центра помощи животным «Велес». Всю зиму колючим малышам возвращали утраченное при общении с людьми здоровье, а теперь отправили во взрослую жизнь.

- Ежиков мы выпускаем корзинами, - пишут под видео процесса сотрудники «Велеса».

Примерно полторы минуты игольчатые хищники озирались по сторонам, а потом, весело зашуршав листьями и травой, скрылись в лесу.

Впрочем, диким животным лучше будет в природе, а работников центра помощи забот и без ежей хватит. Сейчас здесь живет несколько медведей, лосята, которых выкармливают козьим молоком, лисы, волки, соболи, козы, альпаки и даже лев, которого петербургским бизнесменам подарили деловые партнеры из Дагестана. Но царь зверей оказался не нужен коммерсантам и пополнил число обитателей центра.

При этом в «Велесе» напоминают, что существуют только на пожертвования и призывают небезразличных петербуржцев и жителей Ленобласти помочь кто чем может. Сюда можно приехать на экскурсию, пообщаться с животными и заодно прихватить с собой морковки, яблок и прочих фруктов-овощей.

Здесь вам точно будут рады.

"Велес" выпустил в лес корзину ежиков. Видео: Карантинный Центр "Велес"

ИСТОЧНИК KP.RU