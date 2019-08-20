2019-08-20T17:43:04+03:00
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Паспарту из «Форта Боярд» впервые посетит Кронштадт

Французскому актеру Андре Буше покажут форт Император Александр I
Степан СТЕПАНОВ
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Паспарту из шоу Форт Боярд впервые приедет в Кронштадт.Паспарту из шоу Форт Боярд впервые приедет в Кронштадт.Фото: Телеканал СТС
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Легендарное шоу «Форт Боярд» вернется на телевизионные экраны этой осенью. В этот раз испытания придется пройти Ольге Бузовой, Анне Седоковой, Виктории Боне, Розе Сябитовой, Егору Дружинину, Сергей Светлаков, Александр Незлобин и другим российским звездам. Сопровождать же участников по форту будет ведущий программы Сергей Шнуров и легендарный французский актер Андре Буше, больше известный нам как Паспарту. Он же, кстати, совсем скоро приедет в Россию, чтобы представить новый сезон шоу. Первой точкой на его маршруте станет Санкт-Петербург и его знаменитые форты в Кронштадте.

Как рассказали организаторы, 27 августа Паспарту посетит форт Император Александр I, внешне очень напоминающий форт Боярд.

- Андре сопровождает участников по форту Боярд и отвечает за хранение ключей, полученных героями во время испытаний, вот уже 30 лет, - рассказали организаторы. - Также он снимается в сериалах, клипах, а в перерывах работает обычным кассиром в парижском метро.

Премьера шоу «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» стартует осенью на телеканале СТС!

ИСТОЧНИК KP.RU

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