2019-08-20T18:19:12+03:00
Происшествия

Самолет до Мюнхена вернулся в Пулково из-за трещины в стекле

Посадка аэробуса прошла штатно
Анна ПОСЛЯНОВА
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Следующие рейсы до Мюнхена и Франкфурта-на-Майне намечены на завтрашнее утро. Фото: flightradar24.comСледующие рейсы до Мюнхена и Франкфурта-на-Майне намечены на завтрашнее утро. Фото: flightradar24.com
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Сегодня, 20 августа, в 16:45 из Пулково в Мюнхен вылетел самолет с двумястами пассажирами на борту. Рейс LH2565 обслуживает немецкая авиакомпания Lufthansa – крупнейший европейский авиаконцерн и германский флагман. Но аэробус A321 провел в полете всего 29 минут.

Самолет не успел даже пересечь воздушную границу России и долететь до Нарвы, как экипаж принял решение разворачиваться.

– Самолет возвратился в Петербург и приземлился в 17:31, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании «Воздушные Воротае Северной Столицы», которая обслуживает аэропорт Петербурга. – Посадка прошла штатно. Причина возращения – технические неполадки.

Какого рода неполадки возникли в полете, Lufthansa пока официально не сообщила. Но в соцсетях сообщают, что у самолета якобы треснуло лобовое стекло.

Следующие рейсы до Мюнхена, а также до Франкфурта-на-Майне авиакомпании намечены из Пулково только на завтрашнее утро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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