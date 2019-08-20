2019-08-20T19:32:35+03:00
Общество

Намыв Васильевского острова продают за четыре с половиной миллиарда рублей

За это покупатель должен будет покрыть долги компании «Терра Нова»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Треть участков готова на сто процентов, вторая треть – на 10-45 процентов, а к третьей части еще не приступали.Треть участков готова на сто процентов, вторая треть – на 10-45 процентов, а к третьей части еще не приступали.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Российский аукционный дом выставил на продажу долги компании «Терра Нова» перед «Сбербанком» и все акции ее материнской компании «Diserion ltd», зарегистрированной в Кипре. Компания намывает в Финском заливе дополнительные гектары Васильевскому острову.

На сегодня долги компании по кредитным договорам составляют более четырех с половиной миллиардов рублей. Обеспечением кредитов служит 51 участок под жилую и коммерческую застройку на намыве, общая площадь – 237,7 гектара. Шесть из участков – в собственности компании, остальные принадлежат городу и арендованы фирмой до середины 2026 года.

Треть участков готова на сто процентов, вторая треть – на 10-45 процентов, а к третьей части еще не приступали. Покупатель должен покрыть долги компании, и за это он получит сто процентов акций «Diserion ltd» вместе с правом распоряжаться 230 гектарами намыва.

Заявки от потенциальных покупателей принимают по 18 октября. Аукцион пройдет 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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