2019-08-20T20:04:49+03:00
Общество

РПЦ просит передать ей собор Архангела Михаила в Ломоносове

Сейчас храм живет церковной жизнью, но находится в собственности города
Анна ПОСЛЯНОВА
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Обращения РПЦ о соборе Архангела Михаила поступали в Смольный и ранее. Фото: Санкт-Петербургская митрополияОбращения РПЦ о соборе Архангела Михаила поступали в Смольный и ранее. Фото: Санкт-Петербургская митрополия
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Главная святыня Ломоносова – собор святого Архангела Михаила – просят передать Церкви. На минувшей неделе, 14 августа, в Комитет имущественных отношений Петербурга поступило обращение от прихода храма. Православные предлагают передать им «здание собора в безвозмездное пользование».

Аргумент, который приводится в обращении, – закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Предлагаемый срок передачи – на сто лет. Сейчас собор принадлежит Санкт-Петербургу, в состав которого входит Ломоносов.

– С передачей здания приходу наша жизнь, в целом, не поменяется, – рассказал «Комсомолке» настоятель храма, отец Павел Суслов. – Приход полноценно действует здесь с 1988 года.

Кстати, обращения РПЦ о соборе Архангела Михаила поступали в Смольный и ранее. Приход уже писал в КИО в прошлом ноябре, речь шла об оформлении документов на передачу собора в пользование на век.

Деревянная церковь на месте собора появилась еще в 1865 году, но в 1911-ом здесь началось каменное строительство. Собор освятили в 1914 году, к трехсотлетию Дома Романовых. А затем в 1932-ом закрыли и превратили в склад. Возрождаться храм усилиями местных стал в 1988-ом, а в 1992-ом его вновь освятили и открыли для верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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