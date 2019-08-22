«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-22T08:27:29+03:00

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Петербургский «Зенит» получил наказание сразу за два матча Российской Премьер-лиги. По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), клубу придется заплатить более 400 тысяч рублей. Еще 100 выложит из собственного кармана главный тренер клуба Сергей Семак.

- За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, а также за неправомерные действия зрителей на матче «Зенит»-«Краснодар» - оштрафовать ФК «Зенит» на 100 и 300 тысяч рублей соответственно, - говорится в решении комиссии КДК.

И первый и второй пункт - это драка болельщиков с ОМОНом, которая произошла в перерыве матча. Наиболее рьяные и не совсем трезвые фанаты решили раздвинуть границы импровизированной уличной курилки, после чего и произошла стычка.

Четверо задир попали под уголовное дело.

Еще 40 тысяч «Зенит» заплатит за оскорбительные выкрики фанатов в матче с «Ахматом». А 100 тысяч отдаст Сергей Семак, прилюдно назвавший арбитра встречи «козлом». Плюс одну игру тренер «Зенита» будет смотреть по телевизору - он дисквалифицирован.

ИСТОЧНИК KP.RU