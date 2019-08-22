2019-08-22T08:27:29+03:00
Спорт

«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом

Сине-бело-голубым придется раскошелиться на 400 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Зенит" наказали рублем за поведение фанатов и тренера."Зенит" наказали рублем за поведение фанатов и тренера.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Петербургский «Зенит» получил наказание сразу за два матча Российской Премьер-лиги. По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), клубу придется заплатить более 400 тысяч рублей. Еще 100 выложит из собственного кармана главный тренер клуба Сергей Семак.

- За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, а также за неправомерные действия зрителей на матче «Зенит»-«Краснодар» - оштрафовать ФК «Зенит» на 100 и 300 тысяч рублей соответственно, - говорится в решении комиссии КДК.

И первый и второй пункт - это драка болельщиков с ОМОНом, которая произошла в перерыве матча. Наиболее рьяные и не совсем трезвые фанаты решили раздвинуть границы импровизированной уличной курилки, после чего и произошла стычка.

Четверо задир попали под уголовное дело.

Еще 40 тысяч «Зенит» заплатит за оскорбительные выкрики фанатов в матче с «Ахматом». А 100 тысяч отдаст Сергей Семак, прилюдно назвавший арбитра встречи «козлом». Плюс одну игру тренер «Зенита» будет смотреть по телевизору - он дисквалифицирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз погоды на 22 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и дождь
Центр «Велес» просит помощи на строительство дома для медведей
В ноябре между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Сапсаны»
В Петербурге могут перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог
Миниатюры из ларца императрицы Марии Федоровны пополнили коллекцию Царского села
Юные археологи нашли вековую кладку на даче Головина в Петербурге
Суд дал 2,5 года тюрьмы сыну мигранта из Африки, который обокрал звезду сериала «Сладкая жизнь»
В шалаше рядом с военным городком под Гатчиной нашли задушенную женщину
Фонтан грязи и воронка в два метра: У метро "Дыбенко" прорвало трубу с горячей водой
Петербургские гаишники помогли женщине попасть в роддом
Это была мечта моего отца: Даниил Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Транспортировать в Россию - опасно: Главврач турецкой клинике рассказал о состоянии девочки, которую засосало в трубу в бассейне
На нефтезаводе в Киришах разбился промышленный альпинист
В ЗакСе рассмотрят законопроект об улучшении жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами
В Петербурге задержали четвертого фаната «Зенита», подравшегося с ОМОНом
В Петербурге проверили систему оповещения
Хулиганы избившие прохожего на могиле Виктора Цоя, попали в руки полиции
В Петербург стало приезжать больше бразильцев
Наследник «Тосно» сыграет в матче Кубка России по футболу
В Вырице в три часа ночи мигрант отобрал у местного жителя велосипед и 300 рублей
На Ленинском проспекте двое безработных со «стволом» просили телефончик у девушек
«Теплосеть» проведет повторные испытания в Невском районе
В ДТП на Мурманском шоссе у фуры оторвало кабину
Под Всеволожском в ДТП погиб мотоциклист
Семак лично приедет в Москву просить прощения за «козлов»
Прогноз погоды на 21 августа в Санкт-Петербурге: Солнечно и небольшой дождь
Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта
Синоптики обещают Петербургу дожди