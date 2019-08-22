2019-08-22T09:55:11+03:00
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело против жительницы Новгорода, хранившей наркотики ведрами

У женщины полицейские изъяли более 10 килограммов растительного вещества
Петр КИБЕР
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42-летнюю новгородку поймали в Петербурге с ведрами наркотиков.42-летнюю новгородку поймали в Петербурге с ведрами наркотиков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уголовным делом закончился нелегальный бизнес жительницы Великого Новгорода, которая торговала наркотиками в Санкт-Петербурге. Причем о размахе деятельности свидетельствует тот факт, что запрещенные вещества хранились ведрами.

- Вечером 18 августа в ходе контрольной закупки на проспекте Бакунина сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков была задержана подозреваемая, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В этот момент в руках у женщины был пакет, в котором была трехлитровая банка. А вот в банке лежали больше 30 шприцев с веществом растительного происхождения.

Дальше больше. При осмотре автомобиля, принадлежащего новгородке, были найдены еще 9 таких же банок с аналогичным содержимым и три пластиковых ведра с марихуаной, что и подтвердила проведенная позднее экспертиза. Общий вес наркотика превысил 10 килограммов.

Теперь в отношении 42-летней женщины заведено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». К своему бизнесу она вернется еще не скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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