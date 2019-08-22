2019-08-22T13:08:19+03:00
Общество

Круче, чем у Джека Воробья: в Петербург пришла суперъяхта «Черная Жемчужина»

Инновационное судно, принадлежащее российскому миллионеру, ходит под флагом Каймановых островов [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге ошвартовалась суперъяхта "Черная жемчужина" за 400 миллионов евро.В Петербурге ошвартовалась суперъяхта "Черная жемчужина" за 400 миллионов евро.Фото: кадр с видео youtube.com
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Наверняка у каждого, кто хоть раз смотрел блокбастер «Пираты Карибского моря», возникает в голове картинка из фильма: по водной глади, под всеми парусами идет любимый корабль капитана Джека Воробья - «Черная жемчужина». Впрочем, то - фильм. А в Петербург накануне прибыла реальная суперъяхта с таким же названием.

- 20 минут назад эта яхта BLACK PEARL прошла мимо Кронштадта! - сообщили восторженные очевидцы в группе «Яхтенный туризм: Балтийской море» «ВКонтакте».

И эмоции поклонников парусных судов понятны, ведь почти 107-метровая «Черная жемчужина» является самой большой яхтой в мире. Но, кроме этого, она еще и одна из самых инновационных. Ее владелец - российский бизнесмен Олег Бурлаков имеет научную степень в области источников энергии. И его знания были применены при проектировании судна.

Так, в паруса яхты вшиты гибкие солнечные батареи. Все на корабле подчинено использованию альтернативных источников электричества. Естественно, что стоимость такой «игрушки» не могла быть маленькой. Созданную студией Nuvolari Lenard яхту с тремя карбоновыми мачтами оценивают в 400 миллионов евро.

Несмотря на то, что владелец «Черной жемчужины» является уроженцем Петербурга, яхта бороздит моря под флагом Каймановых островов. А в Неву и вовсе вошла впервые.

Спешите видеть: «Черная Жемчужина» вошла в Неву.Николай КОЗИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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