Круче, чем у Джека Воробья: в Петербург пришла суперъяхта «Черная Жемчужина»
Наверняка у каждого, кто хоть раз смотрел блокбастер «Пираты Карибского моря», возникает в голове картинка из фильма: по водной глади, под всеми парусами идет любимый корабль капитана Джека Воробья - «Черная жемчужина». Впрочем, то - фильм. А в Петербург накануне прибыла реальная суперъяхта с таким же названием.
- 20 минут назад эта яхта BLACK PEARL прошла мимо Кронштадта! - сообщили восторженные очевидцы в группе «Яхтенный туризм: Балтийской море» «ВКонтакте».
И эмоции поклонников парусных судов понятны, ведь почти 107-метровая «Черная жемчужина» является самой большой яхтой в мире. Но, кроме этого, она еще и одна из самых инновационных. Ее владелец - российский бизнесмен Олег Бурлаков имеет научную степень в области источников энергии. И его знания были применены при проектировании судна.
Так, в паруса яхты вшиты гибкие солнечные батареи. Все на корабле подчинено использованию альтернативных источников электричества. Естественно, что стоимость такой «игрушки» не могла быть маленькой. Созданную студией Nuvolari Lenard яхту с тремя карбоновыми мачтами оценивают в 400 миллионов евро.
Несмотря на то, что владелец «Черной жемчужины» является уроженцем Петербурга, яхта бороздит моря под флагом Каймановых островов. А в Неву и вовсе вошла впервые.
Спешите видеть: «Черная Жемчужина» вошла в Неву.Николай КОЗИН
ИСТОЧНИК KP.RU