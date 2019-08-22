В Петербурге могут запустить беспилотные трамваи

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-22T10:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Роботизированное будущее, когда человек окажется лишним во многих областях жизни, все ближе и ближе. Во многих городах мира уже ходит беспилотное метро, появляются проекты автономного трамвая. Такие самостоятельные составы, созданные российским разработчиком беспилотных систем Cognitive Technologies и компанией «Транспортные системы» уже прошли по Москве, а в скором времени могут появиться и в Петербурге.

- Интерес к теме беспилотных трамваев проявляют и в Санкт-Петербурге и в Сибири, - заявила в интервью «РИА Новости» президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Пилотный проект был создан на основе трамвая «Витязь-М», аналогичные которой собирают и в Северной столице. Первые испытания автономный состав прошел на 17 маршруте в Москве. Опыт признали успешным.

Впрочем, беспилотные трамваи - дело не самого ближайшего будущего. Кроме юридических и технических вопросов есть и человеческая проблема - куда девать тысячи вагоновожатых, которые с приходом роботов останутся без работы?

ИСТОЧНИК KP.RU