В Петербурге могут запустить беспилотные трамваи
Роботизированное будущее, когда человек окажется лишним во многих областях жизни, все ближе и ближе. Во многих городах мира уже ходит беспилотное метро, появляются проекты автономного трамвая. Такие самостоятельные составы, созданные российским разработчиком беспилотных систем Cognitive Technologies и компанией «Транспортные системы» уже прошли по Москве, а в скором времени могут появиться и в Петербурге.
- Интерес к теме беспилотных трамваев проявляют и в Санкт-Петербурге и в Сибири, - заявила в интервью «РИА Новости» президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.
Пилотный проект был создан на основе трамвая «Витязь-М», аналогичные которой собирают и в Северной столице. Первые испытания автономный состав прошел на 17 маршруте в Москве. Опыт признали успешным.
Впрочем, беспилотные трамваи - дело не самого ближайшего будущего. Кроме юридических и технических вопросов есть и человеческая проблема - куда девать тысячи вагоновожатых, которые с приходом роботов останутся без работы?
ИСТОЧНИК KP.RU