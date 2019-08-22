2019-08-22T11:39:07+03:00
Происшествия

Полиция поймала убийцу 52-летней уроженки Донецка, чье тело нашли в шалаше под Гатчиной

Приятель погибший задушил ее в порыве ссоры, а потом представил все как самоубийство
Петр КИБЕР
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Подозреваемый в убийстве женщины под Гатчиной попал в руки следователей.Подозреваемый в убийстве женщины под Гатчиной попал в руки следователей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские из гатчинского района Ленинградской области в течение суток нашли и задержали подозреваемого в убийстве 52-летней женщины. Тело уроженки Донецка было найдено 20 августа в самодельном шалаше рядом с военной частью в поселке Новый Учхоз.

- По предварительным данным, женщина со своим сожителем несколько дней распивала спиртные напитки. В ходе очередного застолья, после ссоры, мужчина задушил веревкой свою спутницу, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Ленинградской области.

Убоявшись ответственности за содеянное, 42-летний мужчина попытался инсценировать самоубийство подруги, а потом сбежал с места преступления. Но через несколько часов он был пойман и доставлен в отделение.

Сейчас подозреваемому избирается мера пресечения, уголовное дело заведено по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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