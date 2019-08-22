Вечером 22 августа над Петербургом прогремит праздничный салют

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-22T12:36:44+03:00

В честь 155-летия ЗВО над Петербургом прогремит салют. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ровно в 22:00 22 августа небо над вечерним Петербургом раскрасят залпы праздничного салюта. Стрелять в воздух будут военные, которые отмечают 155-летний юбилей со дня создания Западного военного округа (ЗВО).

- Расположенные на набережной у Петропавловской крепости расчеты двенадцати орудий в течение десяти минут произведут 30 артиллерийских залпов, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Одновременно с этим с салютных установок на базе КамАЗа запустят около 3 тысяч фейерверков.

Украшать вечернее небо будут «Мальва», «Ассоль», «Рубин» и другие пиротехнические изделия, дающие искристые и красочные вспышки всех цветов радуги.

Справка «КП»:

Западный военный округ является наследником Ленинградского (Петербургского) и Московского военных округов, созданных указом Военного министра Российской империи 10 (22) августа 1864 года.

В 2010 году оба округа были объединены в ЗВО. Сейчас на вооружении войск стоит бронетанковая техника, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», а также боевые самолеты и вертолеты..

Войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов России, но штаб округа находится в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU