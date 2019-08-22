2019-08-22T13:16:03+03:00
Спорт

Семак ответил на наказание от КДК за «козлов»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал полученный крупный штраф и дисквалификацию на один матч
Петр КИБЕР
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Сергей Семак принрял наказание от КДК и наремен работать дальше.Сергей Семак принрял наказание от КДК и наремен работать дальше.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как он воспринял наказание, назначенное ему Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС).

- Решение неожиданным не стало. Есть регламент, есть закон, поэтому принимаем наказание. Будем готовиться к игре, работать. В общем, делать то, что должны, - заявил на наставник петербуржцев, чьи слова приводит пресс-служба «Зенита».

Напомним, что штраф в 100 тысяч рублей и дисквалификацию на один матч (им станет выездная игра с «Уфой») Семак получил за свои резкие слова в адрес арбитров встречи «Зенит»-«Ахмат».

В прямом эфире телевидения он сказал: «Нечего с этими козлами разговаривать» своему помощнику. Позднее тренер сине-бело-голубых извинился.

Судейство игры, которая закончилась нулевой ничьей, не понравилась и зенитовским болельщикам, которые начали скандировать обидные кричалки в адрес рефери. За это штраф в 40 тысяч получил сам «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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