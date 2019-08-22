В Петербурге могут открыть частный музей с уникальными автомобилями

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-22T13:39:55+03:00

Если все получится, то горожане своими глазами увидят машины Юрия Гагарина и Мерилин Монро

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Петербург - столица музеев. Правда, не все здесь есть. Так, в городе отсутствует археологический музей или музей архитектуры. Нет в городе и экспозиции, посвященной автомобилям, хотя «железные кони» давно стали неотъемлемой частью жизни горожан. Впрочем, все может измениться. Так, местный коллекционер планирует показать петербуржцам свою коллекцию машин.

- Сейчас собрано около 200 экспонатов. Коллекцию можно считать полностью сформированной. В ее основе – машины, которые раньше выставлялись в музеях ретроавтомобилей в Выборге и Зеленогорске, - пишет газета «Петербургский дневник».

Среди них есть и уникальные экземпляры. Например Lincoln Юрия Гагарина, розовый Cadillac Eldorado Biarritz Мэрилин Монро или даже Rolls-Royce английской королевы Елизаветы Второй.

Пока работа над организацией частного музея еще идет, но если все сложится удачно, то у нового выставочного пространства есть все шансы на успех.

ИСТОЧНИК KP.RU