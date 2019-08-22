Конюшенный двор на Миллионной улице стал памятником

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-22T14:17:15+03:00

Вместе с ним охранный статус получил и дом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга признал памятниками регионального значения Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича на Миллионной улице.

- В соответствии с распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова весь архитектурный ансамбль включен в единый госреестр в качестве объекта культурного наследия, - сообщает пресс-служба Смольного.

Надо сказать, что история у дворца действительно знаковая. Он был построен на землях, которые начали осваивать в первые годы основания Санкт-Петребурга.

Еще при Петре Первом на участке со стороны реки Мойки уже стоял двухэтажный деревянный дом, принадлежавший старшей сестре фаворитки Петра I Анны Монс - Матрене.

В 1733 году императрица Анна Иоанновна пожаловала землю сенатору Павлу Федоровичу Балку, для которого через восемь лет, по проекту архитектора Коробова на Миллионной улице был построен каменный особняк.

Позднее здание неоднократно перестраивалось, пока в 1860 году не приняло окончательный вид благодаря усилиям архитектора Андрея Штакеншнейдера.

ИСТОЧНИК KP.RU