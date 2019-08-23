2019-08-23T10:36:48+03:00
Общество

Прогноз погоды на 23 августа в Санкт-Петербурге: Ветрено и дождливо

В последний рабочий день жителей Северной столицы будет немного сдувать
Петр КИБЕР
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В Петербурге сегодня дожди.В Петербурге сегодня дожди.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Осень все ближе и ближе и ее дыхание на улицах Петербурга ощущается все сильнее. Уже с утра пятницы жители Северной могли ощутить на себе прохладные порывы ветра, которые заставили многих горожан облачиться в куртки.

- 23 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха составит +19...+21 градус. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается субботы, то тут будет все в четком соответствии с петербургскими традициями. Праздник или выходные - значит дождь. 24 августа в городе на Неве ждут грозу с ливнями.

Правда воскресенье синоптики пока прогнозируют сухое и даже теплое - температура составит до 22 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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