МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге и Ленинградской области

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-23T09:21:13+03:00

Всех граждан призывают закрыть окна и не гулять лишний раз по улице

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Сильный ветер может обрушиться на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в пятницу. Согласно прогнозам синоптиков, на которые ссылаются оба региональных управления МЧС, 23 августа будет немного штормить. и людям к этому стоит быть готовыми.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного ветра до скорости 12-17 метров в секунду, - сообщает городское управление МЧС.

С аналогичным предупреждением к жителям 47 региона обратились и областные спасатели.

- 23 августа, начиная с 15-18 часов, по прибрежным районам Финского залива ожидается усиление юго-западного ветра до 12-16 метров в секунду.

Чтобы не попасть в беду, спасатели советуют закрыть окна и двери, убрать с балконов и дворов вещи, которые может сдуть. Не выходить лишний раз на улицу, а при нахождении там обходить деревья, рекламные щиты и прочие конструкции, которые могут рухнуть на голову.

Машину тоже лучше спрятать в гараж или поставить на открытое место.

ИСТОЧНИК KP.RU