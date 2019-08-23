День каршеринга: два в ДТП на Невском, один на Солидарности и прыжок через забор на «Коле»

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-23T09:43:40+03:00

За ночь и утро в авариях поучаствовали четыре прокатных автомобиля

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Прокатные автомобили продолжают пополнять статистику ДТП в Санкт-Петербурге. За вечер, ночь и утро с 22 на 23 августа, «самоуничтожились» четыре каршеринга. Впрочем, серьезно повреждены лишь две машины, а две, после небольшого ремонта, вскоре вернуться в строй.

- На Старо-Невском проспекте два «Яндекс.Драйва». «Ауди» поддомкратила брата «Каптюра», - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

По фото с места инцидента видно, что одна машина просто догнала другую, помяв себе перед, и той - зад. Аренду оба водителя завершали в ожидании полиции.

Еще одна авария произошла на проспекте Солидарности. Здесь брошенный поперек дороги Делимобиль нашли неподалеку от трамвайного кольца.

Третий эпизод произошел уже утром на Мурманской трассе (автодорога «Кола»). Здесь яндексовский «Ауди» не определился, хочет он на заправку или нет и едва не совершил эффектный прыжок, застряв на отбойнике.

Разбираться во всех авариях предстоит инспекторам ГИБДД.

Еще один прокатный автомобиль прпробовал отбойник на прочность. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU