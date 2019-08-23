2019-08-23T10:59:41+03:00
Общество

Первая электричка из Петербурга в Финляндию придет в Иматру 28 сентября

Пока что это тестовый рейс, который покажет возможность запуска постоянного сообщения
Петр КИБЕР
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Первая пробная электричка из Петербурга в Иматру пойдет 28 сентября.Первая пробная электричка из Петербурга в Иматру пойдет 28 сентября.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже нынешней осенью первая электричка из Петербурга в Финляндию совершит первый пробный рейс. 28 сентября поезд прибудет на вокзал Иматры. Этим российские и финские железнодорожники хотят проверить возможность запуска постоянного сообщения между двумя городами.

- «РЖД» доставит своих пассажиров поездом из Санкт-Петербурга до станции Антатранска 28 сентября. В поезде буду находится железнодорожники и чиновники из России и Финляндии, - пишет финское издание Yle.

Пока неизвестно, какой именно состав отправится в сентябре в Иматру. По сведениям финских журналистов, это будет поезд, который может работать и на электричестве и на дизеле. Похожие дизель-электрические поезда курсируют сейчас от Выборга до отдаленных станций Октябрьской железной дороги.

Цель пробной поездки - составить карту развития железнодорожных перевозок по маршруту. Если все получится, то жители Петербурга и Южной Карелии (регион Финляндии) смогут проще, быстрее и недорого добираться до пункта назначения. Стоимость билета должна соответствовать автобусному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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