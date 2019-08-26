На Литейном проспекте столкнулись два такси: один водитель под амфетамином, другой лишен прав

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-26T10:30:18+03:00

На Литейном проспекте столкнулись два такси. В результате серьезно пострадали четыре пассажирки. Фото: "Дорожный инспектор"/ vk.com/dorinspb

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Квинтэссенция беззакония - другими словами сложно описать ДТП, произошедшее в минувшие выходные в самом центре Санкт-Петербурга. Ночью 24 августа, на Литейном проспекте столкнулись два такси.

- Водитель «Лада Веста», совершая разворот не предоставил преимущество автомобилю «Хендэ Солярис», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но за сухими словами полицейской сводки скрывается самое настоящее преступление. Мало того, что 33-летний шофер «Весты» решил резко развернуться через весть проспект прямо от тротуара, чем грубо нарушил правила дорожного движения, так при проверке выяснилось, что он был под воздействием амфетамина.

Не лучше оказался и 25-летний таксист на «Солярисе». Он, на момент аварии, уже был лишен прав за оставление места другого ДТП.

Крайними оказались пассажирки. Две женщины 30 и 34 лет, ехавшие в «Ладе», госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии. А к крайне тяжелые и тяжелые травмы получили 19 и 17-летние девушки, на свою беду севшие в «Хендэ».

Разбираться с водителями будет ГИБДД, а потом и суд.

ИСТОЧНИК KP.RU