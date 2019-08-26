Из квартиры петербургской бизнесвумен украли 2,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-26T11:48:03+03:00

Хозяйка квартиры на Варшавской улице лишилась 2,3 миллионов рублей. Фото: кадр из фильма

Вор-домушник просто подобрал ключи и взял, что хотел

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Полицейские Московского района Санкт-Петербурга разыскивают ловкого злоумышленника, который вынес из квартиры местной жительницы крупную сумму денег. Пострадавшей оказалась заместитель генерального директора одной из коммерческих фирм города.

- 25 августа в 14:00 в полицию Московского района поступило заявление от 40-летней женщины. Она сообщала, что неизвестный злоумышленник путем подбора ключа проник в ее квартиру на Варшавской улице, откуда похитил денежные средства и ювелирные изделия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ущерб, по оценке самой пострадавшей бизнесвумен, составил 2 миллиона 300 тысяч рублей. Идей, кто бы мог совершить данное преступление, у дамы не оказалось.

По факту ЧП полицейские было заведено уголовное дело по статье «Кража». Учитывая, что она совершена в крупном размере, домушнику «светит» до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU