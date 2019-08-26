2019-08-26T11:48:03+03:00
Происшествия

Из квартиры петербургской бизнесвумен украли 2,3 миллиона рублей

Вор-домушник просто подобрал ключи и взял, что хотел
Петр КИБЕР
Поделиться:
Хозяйка квартиры на Варшавской улице лишилась 2,3 миллионов рублей.Хозяйка квартиры на Варшавской улице лишилась 2,3 миллионов рублей.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Полицейские Московского района Санкт-Петербурга разыскивают ловкого злоумышленника, который вынес из квартиры местной жительницы крупную сумму денег. Пострадавшей оказалась заместитель генерального директора одной из коммерческих фирм города.

- 25 августа в 14:00 в полицию Московского района поступило заявление от 40-летней женщины. Она сообщала, что неизвестный злоумышленник путем подбора ключа проник в ее квартиру на Варшавской улице, откуда похитил денежные средства и ювелирные изделия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ущерб, по оценке самой пострадавшей бизнесвумен, составил 2 миллиона 300 тысяч рублей. Идей, кто бы мог совершить данное преступление, у дамы не оказалось.

По факту ЧП полицейские было заведено уголовное дело по статье «Кража». Учитывая, что она совершена в крупном размере, домушнику «светит» до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24