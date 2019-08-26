Памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме заложат 12 ноября

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-26T12:11:17+03:00

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В ближайшее время памятник героизму жителей блокадного Ленинграда появится в Иерусалиме. 12 ноября, в рамках Дней Петербурга в этом израильском городе состоится торжественная закладка первого камня в основание монумента. Называться он будет «Свеча памяти».

- Для размещения монумента выбрано место рядом с министерством иностранных дел Израиля в административном центре Иерусалима, - сообщал газете «Петербургский дневник» первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.

Причиной, по которой на Ближнем Востоке решили увековечить память ленинградцев, стало, в том числе, репатрианты из СССР и России.

- В Израиле живет немало блокадников, но, к сожалению, в силу возраста с каждым годом их остается все меньше. Важно, что появится что-то конкретное, что можно увидеть, куда можно привести молодое поколение и рассказать о блокаде и страшных днях войны, подвиге людей, сражавшихся с фашизмом, - заявила генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов.

Сам обелиск представляет собой колонну, символизирующую жизнь и разорванную в верхней трети изображением «пламени войны», в котором сгорают ее невинные жертвы. Также здесь будут Медный всадник в перекрестье прицела и ласточка - символ добрых вестей с фронта и надежды, который носили в блокаду ленинградцы.

ИСТОЧНИК KP.RU