За обналичку 3,6 миллиардов «черные банкиры» получили по три года условно.
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу партнеров-обнальщиков, которых обвиняли в легализации крупных сумм незаконными методами. Всего «черные банкиры» помогли отмыть астрономические 3 миллиарда 640 миллионов 139 тысяч 517 рублей и 13 копеек.
- Суд установил, что Алексей Араштаев и Сергей Лобанов оказывали услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию в размере от 0.5 до 8 процентов от сумм, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Все отмытые средства уже наличными возвращались различным коммерсантам и прочим заказчикам, которые хотели сокрыть свои доходы от государства.
Заработок обнальщиков, по сведениям следствия, составил 26, миллионов рублей. Один из фигурантов свою вину признал, второй - нет. Впрочем , на «суровый» итоговый приговор это никак не повлияло.
Арташаев получил т года условно и 800 тысяч штрафа, а Лобанов - те же три года и 700 тысяч, которые надо отдать государству.
ИСТОЧНИК KP.RU