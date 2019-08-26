СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-26T14:06:11+03:00

За обналичку 3,6 миллиардов "черные банкиры" получили по три года условно. Фото: Лия МУРАДЬЯН

Предприимчивые горожане, заработавшие на махинациях больше 26 миллионов, заплатят по 800 и 700 тысяч штрафа

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу партнеров-обнальщиков, которых обвиняли в легализации крупных сумм незаконными методами. Всего «черные банкиры» помогли отмыть астрономические 3 миллиарда 640 миллионов 139 тысяч 517 рублей и 13 копеек.

- Суд установил, что Алексей Араштаев и Сергей Лобанов оказывали услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию в размере от 0.5 до 8 процентов от сумм, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все отмытые средства уже наличными возвращались различным коммерсантам и прочим заказчикам, которые хотели сокрыть свои доходы от государства.

Заработок обнальщиков, по сведениям следствия, составил 26, миллионов рублей. Один из фигурантов свою вину признал, второй - нет. Впрочем , на «суровый» итоговый приговор это никак не повлияло.

Арташаев получил т года условно и 800 тысяч штрафа, а Лобанов - те же три года и 700 тысяч, которые надо отдать государству.

ИСТОЧНИК KP.RU