В больнице университета имени Мечникова в Петербурге нашли "взрывное устройство"

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-26T15:55:33+03:00

Подозрительные предметы обнаружили в одном из корпусов на Пискаревском проспекте

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Все экстренные службы Петербурга днем 26 августа были стянуты к корпусам медицинского университета имени Мечникова на Пискаревском проспекте. В одном из зданий был обнаружен подозрительный предмет.

- Да, мы работаем на месте. Нас попросили прибыть на место. Отправлены два расчета, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Но если спасатели приехали в больницу на всякий случай, то специалисты-взрывники работали в полную силу. Они обследовали две бутылки с проводами, стоявшие в четырехэтажном корпусе клиники.

Эвакуацию, с учетом специфики объекта, после осмотра было решено не проводить. Подозрительное устройство забрали и отправили на исследование во взрывотехническую лабораторию.

По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU