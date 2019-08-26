2019-08-26T15:55:33+03:00
Происшествия

В больнице университета имени Мечникова в Петербурге нашли "взрывное устройство"

Подозрительные предметы обнаружили в одном из корпусов на Пискаревском проспекте
Петр КИБЕР
Поделиться:
В больнице университета имени Мечикова нашли самодельную бомбу.В больнице университета имени Мечикова нашли самодельную бомбу.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Все экстренные службы Петербурга днем 26 августа были стянуты к корпусам медицинского университета имени Мечникова на Пискаревском проспекте. В одном из зданий был обнаружен подозрительный предмет.

- Да, мы работаем на месте. Нас попросили прибыть на место. Отправлены два расчета, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Но если спасатели приехали в больницу на всякий случай, то специалисты-взрывники работали в полную силу. Они обследовали две бутылки с проводами, стоявшие в четырехэтажном корпусе клиники.

Эвакуацию, с учетом специфики объекта, после осмотра было решено не проводить. Подозрительное устройство забрали и отправили на исследование во взрывотехническую лабораторию.

По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мы предлагали деньги: Адвокат «гонщика» на BMW, устроившего смертельное ДТП на Невском, раскрыла обстоятельства дела
Фестиваль Довлатова выгнали из его двора на парковку супермаркета
Второй «вафельный» перекресток появился в Петербурге
Суд оштрафовал болельщиков скандального матча «Зенит»-«Краснодар»
К 345-летию в Мурино поставят памятник кому-нибудь
Петербургские самбисты готовы обучить кондукторов самообороне
За обналичку 3,6 миллиардов «черные банкиры» получили по три года условно.
Средняя зарплата в Петербурге достигнет 71 тысячи рублей
Памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме заложат 12 ноября
Из квартиры петербургской бизнесвумен украли 2,3 миллиона рублей
Два вертолета прилетели на место серьезной аварии на КАДе
Нам нужно чудо: Мама пострадавшей в Турции девочки попросила петербуржцев помолиться за дочь
На Литейном проспекте столкнулись два такси: один водитель под амфетамином, другой лишен прав
Молодой петербуржец ударил ножом приезжего из Ижевска и вышел в окно 9 этажа
Под Володарским мостом каршеринг «уложил спать» бетономешалку
На улице Рубинштейна погиб 18-летний турист из Австрии
В ДТП с такси иномарка выкинула пешехода в Мойку
Прогноз погоды на понедельник, 26 августа в Санкт-Петербурге: до+22 и дожди