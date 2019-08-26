Суд оштрафовал болельщиков скандального матча «Зенит»-«Краснодар»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-26T16:19:39+03:00

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Петроградский районный суд вынес решение в отношении трех болельщиков «Зенита», которые оскорбили спортивный праздник своим присутствием. Фанаты были пьяны и громко матерились. Теперь им придется раскошелиться и повременить с посещением спортивных мероприятий.

- Руслану Цветкову и Михаилу Титову суд назначил наказание в виде штрафов в размере 3 000 рублей и 5 000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок 6 месяцев, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Еще один нетрезвый буян - Виталий Круглов - получил наказание в виде 5 тысяч штрафа и такой же запрет на спортивные мероприятия в течение полугода.

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Краснодаром», прошедшая на «Газпром Арене» 3 августа, запомнилась дракой фанатов с ОМОНом. В течение трех недель полиция нашла и задержала четверых фанатов сине-бело-голубых. Двое их них ждут суда по статье за применение насилия к представителю власти под арестом, а еще двое отпущены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU