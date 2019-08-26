2019-08-26T16:28:43+03:00
Авто

Второй «вафельный» перекресток появился в Петербурге

«Аппетитную» разметку нанесли на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Для «приготовления» «вафли» используют яркий холодный пластик.Для «приготовления» «вафли» используют яркий холодный пластик.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В конце июня перекресток Светлановского проспекта и улицы Орбели стал «вафельным». А в минувшие выходные – 24 и 25 августа – необычную разметку нанесли на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов. До конца августа «вафельных» перекрестков в Петербурге станет три: на очереди – Богатырский-Коломяжский.

Смысл «аппетитной» разметки 1.26 «Вафельница» в том, чтобы облегчить жизнь водителям. Все три перекрестка – одни из самых загруженных в городе. Желтая решетка, расчертившая пересечение Полюстровского и Пискаревского по диагонали, повысили его пропускную способность. Еще одно условие, необходимое для появления «вафли», – автоматическая фотофиксация нарушений ПДД.

– «Вафельница» обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться и создать препятствие для движения транспорта в поперечном направлении, – объясняют в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга. – Если водитель поворачивает направо или налево, то во время зеленого света на светофоре он не будет мешать другим участникам движения.

Для «приготовления» «вафли» используют яркий холодный пластик. В отличие от пластика, который носят термическим способом, такой меньше тускнеет со временем и обеспечивает лучшее сцепление с дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мы предлагали деньги: Адвокат «гонщика» на BMW, устроившего смертельное ДТП на Невском, раскрыла обстоятельства дела
Фестиваль Довлатова выгнали из его двора на парковку супермаркета
Суд оштрафовал болельщиков скандального матча «Зенит»-«Краснодар»
К 345-летию в Мурино поставят памятник кому-нибудь
В больнице университета имени Мечникова в Петербурге нашли "взрывное устройство"
Петербургские самбисты готовы обучить кондукторов самообороне
За обналичку 3,6 миллиардов «черные банкиры» получили по три года условно.
Средняя зарплата в Петербурге достигнет 71 тысячи рублей
Памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме заложат 12 ноября
Из квартиры петербургской бизнесвумен украли 2,3 миллиона рублей
Два вертолета прилетели на место серьезной аварии на КАДе
Нам нужно чудо: Мама пострадавшей в Турции девочки попросила петербуржцев помолиться за дочь
На Литейном проспекте столкнулись два такси: один водитель под амфетамином, другой лишен прав
Молодой петербуржец ударил ножом приезжего из Ижевска и вышел в окно 9 этажа
Под Володарским мостом каршеринг «уложил спать» бетономешалку
На улице Рубинштейна погиб 18-летний турист из Австрии
В ДТП с такси иномарка выкинула пешехода в Мойку
Прогноз погоды на понедельник, 26 августа в Санкт-Петербурге: до+22 и дожди