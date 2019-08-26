Второй «вафельный» перекресток появился в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-26T16:28:43+03:00

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В конце июня перекресток Светлановского проспекта и улицы Орбели стал «вафельным». А в минувшие выходные – 24 и 25 августа – необычную разметку нанесли на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов. До конца августа «вафельных» перекрестков в Петербурге станет три: на очереди – Богатырский-Коломяжский.

Смысл «аппетитной» разметки 1.26 «Вафельница» в том, чтобы облегчить жизнь водителям. Все три перекрестка – одни из самых загруженных в городе. Желтая решетка, расчертившая пересечение Полюстровского и Пискаревского по диагонали, повысили его пропускную способность. Еще одно условие, необходимое для появления «вафли», – автоматическая фотофиксация нарушений ПДД.

– «Вафельница» обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться и создать препятствие для движения транспорта в поперечном направлении, – объясняют в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга. – Если водитель поворачивает направо или налево, то во время зеленого света на светофоре он не будет мешать другим участникам движения.

Для «приготовления» «вафли» используют яркий холодный пластик. В отличие от пластика, который носят термическим способом, такой меньше тускнеет со временем и обеспечивает лучшее сцепление с дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU