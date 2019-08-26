2019-08-26T16:36:29+03:00
Общество

Фестиваль Довлатова выгнали из его двора на парковку супермаркета

Мероприятие «День Д» состоится 1 сентября
Петр КИБЕР
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Вспоминать Довлатова придется не в его дворе, а на парковке супермаркета.Вспоминать Довлатова придется не в его дворе, а на парковке супермаркета.Фото: Александр ГЛУЗ
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Жители улицы Рубинштейна продолжают отстаивать свое жизненное пространство. Вслед за музыкальными мероприятиями и фестивалем стендап-комиков из центра города почти удалось выселить «День Д» - праздник, посвященный писателю Сергею Довлатову. При этом долгие годы гостей фестиваля принимали во дворе дома номер 23, где жил писатель, но в этом году местные жители сказали твердое «нет». Устроителям пришлось искать варианты.

- Мы рассматривали два варианта — парковку у «Владимирского пассажа» или Щербаков переулок. В итоге для проведения фестиваля выбрали автостоянку супермаркета, - рассказали «Мойке 78» организаторы.

Неизвестно, как отреагировал бы на такие коллизии сам Сергей Довлатов, но он был человек с юмором, так что мог воспринять зигзаги судьбы иронично.

Ну а тем почитателям таланта литератора, которым не претит стоять на асфальте среди машин, модно посоветовать все же прийти а улицу Рубинштейна 1 сентября. с 12 до 21 все гуляния и довлатовские чтения пройдут там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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