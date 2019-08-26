Мошенница из военкомата Санкт-Петербурга, помогавшая призывникам уклоняться от армии, отделалась условкой

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-26T18:27:19+03:00

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-помощнице начальника одного из отделов военного комиссариата города, которая помогала призывникам уклоняться от службы в армии. Конечно, не на безвозмездной основе. По данным регионального СУ СКР, с 2013 по 2015 год мошенница получила взяток на общую сумму 840 тыс. рублей. Подсудимой, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, в итоге дали условный срок - 7 лет с испытательным сроком 5 лет.

Подсудимая входила в организованную преступную группу и за четыре года получила деньги от семи "клиентов". Если предположить, что брала она взятки со всех одинаково, то услуга "освобождение призывника от прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах РФ" обошлась каждому в 120 тысяч рублей.

Но это еще не все. В ходе расследования также установлено, что сотрудница военкомата вводила в заблуждение некоторых призывников. И на этом тоже заработала.

- Заявив об имеющихся у нее полномочиях по признанию призывников ограниченно годными к военной службе, она совершила хищение 400 тысяч рублей у призывников и представителей призывников, которые подлежали освобождению от призыва на военную службу по состоянию здоровья на законных основаниях, - добавили следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU