Вместо рынка у метро «Старая деревня» построят гостиницу

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-26T18:43:15+03:00

Срок действия договора с арендатором этого участка истек в декабре 2018 года

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Торговые павильоны площадью порядка 8 тыс.кв.около станции метро «Старая деревня» в Санкт-Петербурге в ближайшее время исчезнут. На их месте, вероятнее всего, появится современная гостиница и паркинг. Сейчас Правительство города занимается тем, что через суд расторгает договор с арендатором этого участка, так как срок действия договора аренды истек 2 декабря 2018 года. Заседание по этому делу намечено на 2 сентября 2019 года.

- Договор продолжает действовать на тех же условиях на неопределенный срок согласно ст. 621 ГК РФ, - приводит слова заместителя председателя городского комитета по контролю за имуществом Маргариты Петровой «Деловой Петербург».

Отметим, что весь участок около «Старой деревни» арендует ООО «Приморская торговая компания». С иском о выселении этой организации с территории около «Старой деревни» обратилось подведомственное Смольному СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

ИСТОЧНИК KP.RU