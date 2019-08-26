Российские и немецкие военнослужащие отправятся на поисковую экспедицию в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 19:35 2019-08-26T19:38:55+03:00

Российские и немецкие военнослужащие проведут совместную поисковую экспедицию в Ленинградской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербург приехала немецкая делегация, которая с 26 августа по 6 сентября 2019 года проведет поисковую экспедицию совместно с российскими военнослужащими. Работы пройдут в Кировском районе, где, как сообщает пресс-служба Западного военного округа, находятся сотни неучтенных захоронений и неисследованные места боев Ленинградской битвы Великой Отечественной войны.

- Представители бундесвера также посетят немецкое мемориальное кладбище в Сологубовке, где возложат цветы на могилы соотечественников, - добавили в ЗВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После находки массового захоронения под Новгородом Следственный комитет завел дело о геноциде мирных граждан в 1942-43 годах

Среди останков, на которые наткнулись поисковики, были скелеты троих детей и беременной женщины (подробности)

Депутаты петербургского ЗакСа поддержат инициативу о выплате к 75-летнию победы в Великой Отечественной войне

По словам Вячеслава Макарова, это важная социальная инициатива (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU