2019-08-26T19:38:55+03:00
История современности

Российские и немецкие военнослужащие отправятся на поисковую экспедицию в Ленинградской области

Работы пройдут в Кировском районе
Степан СТЕПАНОВ
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Российские и немецкие военнослужащие проведут совместную поисковую экспедицию в Ленинградской области.Российские и немецкие военнослужащие проведут совместную поисковую экспедицию в Ленинградской области.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Санкт-Петербург приехала немецкая делегация, которая с 26 августа по 6 сентября 2019 года проведет поисковую экспедицию совместно с российскими военнослужащими. Работы пройдут в Кировском районе, где, как сообщает пресс-служба Западного военного округа, находятся сотни неучтенных захоронений и неисследованные места боев Ленинградской битвы Великой Отечественной войны.

- Представители бундесвера также посетят немецкое мемориальное кладбище в Сологубовке, где возложат цветы на могилы соотечественников, - добавили в ЗВО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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