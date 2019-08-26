2019-08-26T20:34:34+03:00
Происшествия

Мамаша, забившая до смерти 4-летнего сына из-за компьютерной игры, сядет на 12 лет

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима
Степан СТЕПАНОВ
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В Ленобласти вынесли приговор женщине, забившей до смерти 4-летнего сына.В Ленобласти вынесли приговор женщине, забившей до смерти 4-летнего сына.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области вынесен приговор 38-летней жительнице поселка Барышево Выборгского района, которая жестоко расправилась со своим маленьким сынишкой. Обезумевшая мать до смерти забила 4-летнего ребенка, разозлившись, что малыш играет в компьютерную игру. Трагедия произошла в ноябре 2018 года, когда виновница была в состоянии алкогольного опьянения.

- С 28 по 29 ноября 2018 года женщина со своим сыном находилась по месту жительства в квартире в поселке Барышево Ленобласти, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. - В результате внезапно возникшей ссоры женщина набросилась на ребенка, стала его избивать и нанесла не менее 10 ударов по голове и частям тела, причинив ему тяжелейшие травмы, от которых беззащитный мальчик скончался на месте.

По ходатайству следствия женщина была заключена под стражу. Приговором суда горе-мамаше назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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