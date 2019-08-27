Прогноз погоды на 27 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и без дождей

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-27T08:18:24+03:00

Пока погода позволяет, надо наслаждаться природой и прогулками. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Несмотря на то, что календарного лета осталось все несколько дней, август решил напоследок побаловать жителей и гостей Санкт-Петербурга солнцем и теплом. Вторник окажется в этом отношении на редкость приятным.

- Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный и северный, слабый. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но даже если вторник занят делами до самого позднего вечера, то отчаиваться не стоит. Среда и четверг также обещают быть приятными во всех отношениях. 28 и 29 августа синоптики обещают дни без дождей и до 24 градусов выше ноля.

Самое время загореть и набраться витамина D перед зимним сезоном. Главное - не переборщить. Заболеть в последние летние деньки будет ой, как обидно.

ИСТОЧНИК KP.RU