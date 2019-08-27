2019-08-27T08:42:29+03:00
Происшествия

В Ленобласти кабину опрокинувшегося лесовоза протаранил грузовик

В аварии серьезно пострадал шофер одной из машин
Петр КИБЕР
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В Ленобласти тяжело пострадал водитель лесовоза. Фото: vk.com/spb_todayВ Ленобласти тяжело пострадал водитель лесовоза. Фото: vk.com/spb_today
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Медики из Ленобласти борются за жизнь водителя лесовоза, который серьезно пострадал из-за трагического стечения обстоятельств. Кабину его автомобиля протаранил встречный грузовик.

- В 18:25 26 августа на 49-м километре трассы «Молодежное-Черкасово» 35-летний водитель лесовоза «Скания» не справился с управлением на повороте, вследствие чего грузовой автомобиль опрокинулся на бок, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На беду водителя, в этот же момент во встречном направлении ехал самосвал «Вольво». Его шофер не успел выкрутить руль и снес кабину лежащей на боку «Скании».

К тому времени, как на место аварии и прибыли медики, водитель лесовоза потерял много крови. Его срочно доставили в больницу, сейчас за жизнь мужчины борются врачи.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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