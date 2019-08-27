Плюс одна кошачья сила: петербуржец нашел котенка под капотом машины
Еще секунда, и жизнь маленького бездомного котенка висела бы на волоске. Владелец иномарки, собиравшийся утром 27 августа ехать на работу, уже завел двигатель и почти нажал на газ, как необъяснимое чувство подсказало ему открыть капот. И не зря.
- Утром собрался ехать на работу , завел машину и после сразу заглушил . А вот что я обнаружил под капотом у себя . Люди, будьте осторожней, - пишет в соцсетях петербуржец Виталий.
На двигателе, свернувшись клубочком сидел котенок. Он, судя по всему, сладко спал в тепле и лишь рев заработавшего мотора испугал бедняжку. Полосатый проказник удивленно озирался, когда владелец авто потревожил его покой.
Если бы этого не произошло, то шансов выжить в моторном отсеке во время поездки у котика было исчезающе мало. В соцсетях уже поздравили и мурлыку и водителя с утренней удачей.
- Ничего себе - чутье у человека - молодец! - восхитились петербуржцы. - Котик решил добавить одну кошачью силу, лошадиных видимо не хватает.
Как полосатый малыш сумел забраться под капот иномарки - так и осталось загадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU