Плюс одна кошачья сила: петербуржец нашел котенка под капотом машины

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-27T08:55:14+03:00

Вот такой "подарок" обнаружил под капотом владелец иномарки. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

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Еще секунда, и жизнь маленького бездомного котенка висела бы на волоске. Владелец иномарки, собиравшийся утром 27 августа ехать на работу, уже завел двигатель и почти нажал на газ, как необъяснимое чувство подсказало ему открыть капот. И не зря.

- Утром собрался ехать на работу , завел машину и после сразу заглушил . А вот что я обнаружил под капотом у себя . Люди, будьте осторожней, - пишет в соцсетях петербуржец Виталий.

На двигателе, свернувшись клубочком сидел котенок. Он, судя по всему, сладко спал в тепле и лишь рев заработавшего мотора испугал бедняжку. Полосатый проказник удивленно озирался, когда владелец авто потревожил его покой.

Если бы этого не произошло, то шансов выжить в моторном отсеке во время поездки у котика было исчезающе мало. В соцсетях уже поздравили и мурлыку и водителя с утренней удачей.

- Ничего себе - чутье у человека - молодец! - восхитились петербуржцы. - Котик решил добавить одну кошачью силу, лошадиных видимо не хватает.

Как полосатый малыш сумел забраться под капот иномарки - так и осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU