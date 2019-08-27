Змея приползла в квартиру к петербурженке и довела ее до паники
Боязнь змей - весьма распространенная фобия. Очень многие люди опасаются прикасаться к рептилиям, которые кажутся им скользкими, холодными и вообще - фу, противными. А уж если такой гость обнаружился в собственном доме, то человека легко может охватить паника. Что и произошло с жительницей Северной столицы.
- Сегодня дома обнаружили змею. Как попала в квартиру - неизвестно. Я была в ужасе, - пишет петербурженка в соцсетях.
Женщина уверена, что змея сбежала от хозяев и теперь не может найти дорогу обратно.
- Думаем что у кого то уползла. Адрес: улица Пограничника Гарькавого, дом 17. Отзовитесь! - призывает напуганная хозяйка квартиры, которая не желает делить жилплощадь с пресмыкающимися.
Впрочем, специалисты, которых всегда полно в интернете, быстро успокоили петербурженку. По их словам, бояться нечего, ведь найденная змея - всего лишь безвредный маисовый полоз. А они не ядовиты.
Зато наиболее начитанные горожане сразу вспомнили рассказа «Пестрая лента» из книг Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса. В той истории злобный отчим при помощи дрессированной змеи расправлялся с неугодными падчерицами. После такого хозяевам квартиры заснуть спокойно не получится.
ИСТОЧНИК KP.RU