Змея приползла в квартиру к петербурженке и довела ее до паники

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-27T09:34:12+03:00

Маленькая (в сравнении с сигаретной пачкой) и безобидная змейка навела панику в одной петербургской семье. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

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Боязнь змей - весьма распространенная фобия. Очень многие люди опасаются прикасаться к рептилиям, которые кажутся им скользкими, холодными и вообще - фу, противными. А уж если такой гость обнаружился в собственном доме, то человека легко может охватить паника. Что и произошло с жительницей Северной столицы.

- Сегодня дома обнаружили змею. Как попала в квартиру - неизвестно. Я была в ужасе, - пишет петербурженка в соцсетях.

Женщина уверена, что змея сбежала от хозяев и теперь не может найти дорогу обратно.

- Думаем что у кого то уползла. Адрес: улица Пограничника Гарькавого, дом 17. Отзовитесь! - призывает напуганная хозяйка квартиры, которая не желает делить жилплощадь с пресмыкающимися.

Впрочем, специалисты, которых всегда полно в интернете, быстро успокоили петербурженку. По их словам, бояться нечего, ведь найденная змея - всего лишь безвредный маисовый полоз. А они не ядовиты.

Зато наиболее начитанные горожане сразу вспомнили рассказа «Пестрая лента» из книг Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса. В той истории злобный отчим при помощи дрессированной змеи расправлялся с неугодными падчерицами. После такого хозяевам квартиры заснуть спокойно не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU