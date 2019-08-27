Два подростка на мотоцикле влетели под грузовик: один в реанимации, другой - погиб
Трагедией закончилась попытка полихачить на дороге для двух 17-летних подростков из Красносельского района Санкт-Петербурга. В ночь на 27 августа мотоцикл, на котором ехали вое парней, врезался во встречный грузовик.
- В 0:50 в поселке Горелово на Заречной улице у дома номер 4 17-летний водитель мотоцикла не пропустил помеху справа и совершил столкновение в грузовиком «Вольво», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате страшной аварии сам мотоциклист получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в одну из больниц Петербурга, а его 17-летний пассажир погиб на месте.
При проверке оказалось, что мотоцикл не имел регистрационных знаков, а сам юный байкер - водительских прав. Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU