2019-08-27T09:55:38+03:00
Происшествия

Два подростка на мотоцикле влетели под грузовик: один в реанимации, другой - погиб

Прав у юного байкера никогда не было
Петр КИБЕР
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В Горелово ночью разбились двое 17-летних подростков.В Горелово ночью разбились двое 17-летних подростков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагедией закончилась попытка полихачить на дороге для двух 17-летних подростков из Красносельского района Санкт-Петербурга. В ночь на 27 августа мотоцикл, на котором ехали вое парней, врезался во встречный грузовик.

- В 0:50 в поселке Горелово на Заречной улице у дома номер 4 17-летний водитель мотоцикла не пропустил помеху справа и совершил столкновение в грузовиком «Вольво», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате страшной аварии сам мотоциклист получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в одну из больниц Петербурга, а его 17-летний пассажир погиб на месте.

При проверке оказалось, что мотоцикл не имел регистрационных знаков, а сам юный байкер - водительских прав. Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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