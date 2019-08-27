800 килограммов ягод не прошли в Петербург через Лобок
800 килограммов свежей голубики не дождались жители Санкт-Петербурга. Грузовик с лесной ягодой в Псковской области завернули сотрудники территориального Управления Россельхохнадзора. Причиной стал неправильный маршрут автомобиля.
- На российско-белорусском участке границы в деревне Лобок был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии свежей голубики. Груз перемещался автомобильным транспортом из Брестской области Республики Беларусь в Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба Управления Россельхохнадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Претензий к качеству ягод у инспекторов не оказалось. Но и пустить товар в Россию они не могли. дело в том, что с октября 2018 года через пункт пропуска «Лобок» провозить можно только произведенную в Беларуси картофель, капусту, морковь и прочую продукцию низкого фитосанитарного риска. А вот голубика в этот список не входит.
Поэтому водителю пришлось вернуться восвояси. Въехать в Россию он сможет через другой пограничный пункт пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU