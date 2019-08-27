2019-08-27T10:09:19+03:00
Общество

800 килограммов ягод не прошли в Петербург через Лобок

Всю голубику вернули обратно в Беларусь
Петр КИБЕР
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Всю голубику, ехавшую в Петербург, вернули обратно в Беларусь. Фото: Россельзохнадзор по СПб ЛО и ПО.Всю голубику, ехавшую в Петербург, вернули обратно в Беларусь. Фото: Россельзохнадзор по СПб ЛО и ПО.
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800 килограммов свежей голубики не дождались жители Санкт-Петербурга. Грузовик с лесной ягодой в Псковской области завернули сотрудники территориального Управления Россельхохнадзора. Причиной стал неправильный маршрут автомобиля.

- На российско-белорусском участке границы в деревне Лобок был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии свежей голубики. Груз перемещался автомобильным транспортом из Брестской области Республики Беларусь в Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба Управления Россельхохнадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Претензий к качеству ягод у инспекторов не оказалось. Но и пустить товар в Россию они не могли. дело в том, что с октября 2018 года через пункт пропуска «Лобок» провозить можно только произведенную в Беларуси картофель, капусту, морковь и прочую продукцию низкого фитосанитарного риска. А вот голубика в этот список не входит.

Поэтому водителю пришлось вернуться восвояси. Въехать в Россию он сможет через другой пограничный пункт пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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