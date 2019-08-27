2019-08-27T10:54:13+03:00
Происшествия

Под Петербургом в лесу нашли заблудившуюся бабушку с двумя внуками

Женщина с детьми несколько часов бродила по чащобе, пока их искали десятки спасателей
Петр КИБЕР
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Бабушка и двое внуков несколько часов блуждали в лесу в Ленобласти.Бабушка и двое внуков несколько часов блуждали в лесу в Ленобласти.Фото: Александр ГЛУЗ
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Почти пять десятков спасателей вечером 26 августа прочесывали лесной массив возле коттеджного поселка Смольный, что во Всеволожском районе Ленинградской области. Здесь пошли гулять и пропали бабушка с двумя маленькими внуками.

- Поступило сообщение о том, что в лесу потерялась женщина с двумя детьми. Спасатели выехали на место, - говорилось в сообщении областного управления МЧС, которое приводит ТАСС.

Несколько часов 46 человек и 12 единиц техники, в том числе 15 спасателей и 5 машин от МЧС, прочесывали лесополосу, в которой блуждали пожилая женщина с малышами. Особое опасение вызывало то, что местность болотистая и пропавшие могли утонуть. Лишь к семи вечера пришло обнадеживающее известие - люди нашлись.

- Женщина с двумя внуками найдены. Они не пострадали, их состояние в норме, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.

После того, как из осмотрели врачи, бабушка с внуками отправились переживать приключение домой. Остается надеяться, что следующий раз они будут аккуратнее и возьмут с собой компас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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