2019-08-27T11:25:55+03:00
Общество

В сети появилось фото собранного мозаичного панно на станции метро «Проспект Славы»

Как уверяют авторы снимков, нарушения целостной картины не заметно
Петр КИБЕР
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На общем фото отдельные недостатки, о которых говорили при монтаже панно, совсем не видны. Фото: "Подземка от Podzemnika"/vk.com/public170726093На общем фото отдельные недостатки, о которых говорили при монтаже панно, совсем не видны. Фото: "Подземка от Podzemnika"/vk.com/public170726093
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В интернете появились фотографии мозаичного панно на станции метро «Проспект Славы», вокруг которого за последние полгода разразились два громких скандала. Сначала авторы хотели продать картину, так как «Метрострой» не платил им денег, а потом художник обвинил рабочих в том, что при монтаже панно было испорчено.

- Ответственно заявляю, что на данный момент, мозаичное панно «Афганистан» полностью смонтировано на первом вестибюле станции «Проспект Славы». Стыки не считываются, а значит работа выполнена грамотно, насколько качественно - проверит время, - пишет в соцсетях блогер под ником Podzemnik.

Автор фото уверен, что в таком виде панно должно понравиться автору.

Напомним, что на прошлой неделе Александр и Егор Быстровы - авторы мозаичной картины, написали открытое письмо, в котором указали на неправильный монтаж панно - рабочие замазывали мастикой и цементом стыки, а также выпавшие куски смальты.

В «Метрострое» автору ответили, что понимают его эмоциональное беспокойство, но работы надо было делать быстро, чтобы не сорвать сроки сдачи.

Сейчас с панно все в порядке. По крайней мере так видится издалека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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