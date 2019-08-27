13 жилых домов на Октябрьской набережной стали памятником архитектуры

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-27T12:09:00+03:00

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13 жилых домов, расположенных на участке Октябрьской набережной неподалеку от Володарского моста стали памятниками архитектуры. Точнее одним памятником, так как объектом регионального значения признан весь ансамбль «Рабочий городок при ГРЭС «Красный Октябрь» в Уткиной заводи.

- Четыре корпуса дома номер 90 и по три домов 92, 94 и 96 на Октябрьской набережной включены в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, - сообщает пресс-служба комитета по охране и использованию памятников (КГИОП) Петербурга.

Напомним, что Рабочий городок в составе административно-хозяйственного корпуса и 13 жилых домов при электростанции «Красный Октябрь» расположен на правом берегу реки Невы в исторической местности в районе устья реки Утки. Проект был разработан архитекторами Альвангом, Гриммом и Китнером под названием «Свет рабочим. Сами дома возвели в период с 1926 по 1928 годы.

Это один из наиболее ранних жилых комплексов, построенных в стиле конструктивизма второй половины 1920-х годов и сохранившихся до наших дней.

ИСТОЧНИК KP.RU