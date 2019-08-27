На месте мясокомбината «Самсон» могут открыть парк развлечений
Территория на Московском шоссе, на которой когда-то располагался известный мясокомбинат «Самсон», сейчас активно застраивается. После банкротства предприятия такой исход был практически предрешен. Но одновременно со стройкой вдоль Дизельного проезда образовалась стихийная свалка. О будущем этих земель рассказал глава Московского района Владимир Ушаков.
- Там может появиться зеленая зона с детской площадкой и спортивными сооружениями, огромный парк развлечений. Для его создания нам, возможно, потребуется помощь инвестора, сейчас мы прорабатываем несколько предложений, - приводит слова чиновника газета «Петербургский дневник».
При этом главный символ бывшего мясокомбината - фигуры быков никуда не исчезнут. Скульптуры находятся под надзором комитета по охране памятников (КГИОП), поэтому градозащитники могут не беспокоиться.
ИСТОЧНИК KP.RU