На месте мясокомбината «Самсон» могут открыть парк развлечений

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-27T13:25:55+03:00

После застройки территории мясокомбината "Самсон" многострадальных быков убирать не будут. Фото: gov.spb.ru

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Территория на Московском шоссе, на которой когда-то располагался известный мясокомбинат «Самсон», сейчас активно застраивается. После банкротства предприятия такой исход был практически предрешен. Но одновременно со стройкой вдоль Дизельного проезда образовалась стихийная свалка. О будущем этих земель рассказал глава Московского района Владимир Ушаков.

- Там может появиться зеленая зона с детской площадкой и спортивными сооружениями, огромный парк развлечений. Для его создания нам, возможно, потребуется помощь инвестора, сейчас мы прорабатываем несколько предложений, - приводит слова чиновника газета «Петербургский дневник».

При этом главный символ бывшего мясокомбината - фигуры быков никуда не исчезнут. Скульптуры находятся под надзором комитета по охране памятников (КГИОП), поэтому градозащитники могут не беспокоиться.

ИСТОЧНИК KP.RU