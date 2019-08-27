Если ты жив - вернись: В соцсетях выложили трогательный пост, адресованный пропавшему в Петербурге Ивану Прожогину

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-27T14:19:53+03:00

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Почти месяц в Санкт-Петербурге и Ленобласти идут поиски 22-летнего Ивана Прожогина. Молодой человек пропал 30 июля 2019 года. Ушел из дома рано утром и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Ваню ищут волонтеры, полиция, друзья и близкие. В последние дни на помощь пришли и вовсе незнакомые семье Прожогиных люди. Они распространяют через соцсети объявления о пропаже Ивана и просят всех делать репосты.

У Ивана выдающаяся внешность: рост 193 см, длинные волосы, голубые глаза. Это должно, казалось бы, облегчить поиски, но пока новостей нет. Близкие пропавшего парня не отчаиваются и, конечно, верят, что Иван жив и скоро вернется домой. Объясниться с парнем попробовала подруга семьи Прожогиных Ксения, опубликовавшая в Фейсбуке трогательное послание.

- Ваня. Если ты жив и читаешь это. Не знаю твоих мыслей и намерений в момент выхода из дома в 5 утра. Но если тебя не поддерживали или предавали близкие, если не всегда понимали родители, если ты ощущал себя одиноким или ненужным, несмотря на множество людей вокруг - все это же, как и ты возможно, переживали и переживают миллиарды детей, подростков и взрослых - это нормально, иногда так бывает, - пишет Ксения. - Если у тебя депрессия или тяжело на сердце от неразделенных чувств - это нормально, иногда у нас это случается. Миллиарды людей по несколько раз через это проходят в своей жизни. И потом живут дальше. И когда родители ходят на опознания своих предполагаемых детей в морги, как на работу - это жизнь. Наверняка когда-то ты станешь классным отцом и твое сердце будет сжиматься от воспоминаний своей юношеской беспечности. Если ты жив и сейчас несознательно выражаешь протест против чего-либо или кого-то, то лет через 20 осознаешь, что люди особо не меняются. Ни на кого нельзя повлиять так, как на себя самого. Мы рождаемся в этом мире, чтобы опираться сами на себя. Если ты жив и тебя ничего не держит - вернись и выскажи им все, что думаешь, если есть что сказать. Когда меняемся мы сами - пространство меняется под нас.

Если вы знаете, где сейчас может быть Иван, пожалуйста, позвоните в полицию 112 или по

телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU