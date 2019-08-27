Из-за прорыва трубы затопило перекресток Туристской и Оптиков
Петербург опять «поплыл». Правда на этот раз локально. Из-за прорыва трубы в Приморском районе города перекресток улиц Оптиков и Туристская залило водой.
- Да, около 12:30 27 августа к нам поступило сообщение об аварийной ситуации. На место уже выехала ремонтная бригада, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе петербургского «Водоканала».
По предварительным данным, дефект возник на водоводе диаметром 300 миллиметров. Из дыры на асфальт хлынула холодная вода, которая образовала приличную заводь. Проезжавшие машины погружались по колеса. А местные жители начали юморить в соцсетях по поводу названия соседнего жилого комплекса.
- Теперь «Звезда» и правда морская, - веселятся горожане.
По сведениям «Водоканала», пострадавших при ЧП нет, холодную воду в жилых домах не отключали.
ИСТОЧНИК KP.RU