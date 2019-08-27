2019-08-27T14:55:23+03:00
Дом. Семья

Петербуржец в Коми неделю выслеживал, а потом украл со скалы птенцов краснокнижных сапсанов

Пойманных в окрестностях Воркуты птиц житель Северной столицы планировал отвезти для разведения в Татарстан
Петр КИБЕР
Поделиться:
Житель Петербурга украл птенцов сапсанов, чтобы разводить их на продажу. Фото: УТ МВД РОССИИ ПО СЗФОЖитель Петербурга украл птенцов сапсанов, чтобы разводить их на продажу. Фото: УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО
Изменить размер текста:

Незаконный бизнес 30-летнего петербуржца пресекли сотрудники транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу. На станции Печоры в республике Коми стражи порядка остановили подозрительного мужчину, у которого в коробке оказались птенцы сапсанов - птиц семейства соколиных, занесенных в красную книгу.

- 30-летний петербуржец прибыл в Воркуту с целью добычи особо редких птиц. На протяжении недели он выслеживал сапсанов. В 50 километрах от города он нашел на скале гнездо выкрал несколько птенцов, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Украденных из гнезда птенцов житель Санкт-Петербурга планировал отвезти в Татарстан, где в городе Зеленодольске собирался разводить сапсанов на продажу.

Сейчас изъятые птицы переданы на ответственное хранение на станцию юных натуралистов. Жизни птенцов ничего не угрожает. А в отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных», по которой предусмотрен штраф до миллиона рублей или даже тюремный срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки
Застрявший между сиденьями угонщик-неудачник распылил в окно огнетушитель, чтобы его спасли
Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса
Из-за прорыва трубы затопило перекресток Туристской и Оптиков
Если ты жив - вернись: В соцсетях выложили трогательный пост, адресованный пропавшему в Петербурге Ивану Прожогину
Из-за падения пассажира на рельсы закрывалось метро «Гражданский проспект»
На месте мясокомбината «Самсон» могут открыть парк развлечений
«Цыгане» похитили петербуржца и на «Газели» повезли его в Тверь
13 жилых домов на Октябрьской набережной стали памятником архитектуры
В сети появилось фото собранного мозаичного панно на станции метро «Проспект Славы»
Под Петербургом в лесу нашли заблудившуюся бабушку с двумя внуками
800 килограммов ягод не прошли в Петербург через Лобок
Два подростка на мотоцикле влетели под грузовик: один в реанимации, другой - погиб
Змея приползла в квартиру к петербурженке и довела ее до паники
Плюс одна кошачья сила: петербуржец нашел котенка под капотом машины
В Ленобласти кабину опрокинувшегося лесовоза протаранил грузовик
Прогноз погоды на 27 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и без дождей
Парад и плац-концерт в Петропавловской крепости «переведут» на китайский
Мамаша, забившая до смерти 4-летнего сына из-за компьютерной игры, сядет на 12 лет
Ослепшую мартышку, несколько лет работавшую с фотографами на пляжах, привезли в "Велес"
Российские и немецкие военнослужащие отправятся на поисковую экспедицию в Ленинградской области
Вместо рынка у метро «Старая деревня» построят гостиницу
Мошенница из военкомата Санкт-Петербурга, помогавшая призывникам уклоняться от армии, отделалась условкой