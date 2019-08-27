Петербуржец в Коми неделю выслеживал, а потом украл со скалы птенцов краснокнижных сапсанов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-27T14:55:23+03:00

Житель Петербурга украл птенцов сапсанов, чтобы разводить их на продажу. Фото: УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО

Пойманных в окрестностях Воркуты птиц житель Северной столицы планировал отвезти для разведения в Татарстан

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Незаконный бизнес 30-летнего петербуржца пресекли сотрудники транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу. На станции Печоры в республике Коми стражи порядка остановили подозрительного мужчину, у которого в коробке оказались птенцы сапсанов - птиц семейства соколиных, занесенных в красную книгу.

- 30-летний петербуржец прибыл в Воркуту с целью добычи особо редких птиц. На протяжении недели он выслеживал сапсанов. В 50 километрах от города он нашел на скале гнездо выкрал несколько птенцов, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Украденных из гнезда птенцов житель Санкт-Петербурга планировал отвезти в Татарстан, где в городе Зеленодольске собирался разводить сапсанов на продажу.

Сейчас изъятые птицы переданы на ответственное хранение на станцию юных натуралистов. Жизни птенцов ничего не угрожает. А в отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных», по которой предусмотрен штраф до миллиона рублей или даже тюремный срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU