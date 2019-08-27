2019-08-27T16:03:27+03:00
Происшествия

Застрявший между сиденьями угонщик-неудачник распылил в окно огнетушитель, чтобы его спасли

Похитить «Газель» он так и не смог
Петр КИБЕР
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Угонщик застрял в кабине "Газели" и распылял огнетушитель, чтобы его спасли.Угонщик застрял в кабине "Газели" и распылял огнетушитель, чтобы его спасли.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Необычный вызов получили 26 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Звонивший по телефону мужчина сообщил о том, что на территории завода на Автомобильной улице в Пушкине, в кабине «Газели» сидит человек, который зовет на помощь и пускает в окно струю из огнетушителя. Картина представлялась, прямо скажем, странная, но делать было нечего и стражи порядка выехали на адрес.

- Сотрудники охраны незамедлительно прибыли на место происшествия, где к ним обратился работник предприятия, который показал подозрительный автомобиль, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Управления Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре весь сценарий происшествия стало понятен. Незадачливый угонщик решил похитить чужую машину, для чего разбил боковое стекло и влез в кабину. Но у же там он непостижимым образом умудрился застрять между сиденьями.

Просидев в кабине несколько часов и поняв, что сам не выберется, мужчина решил звать на помощь. А чтобы его быстрее заметили, взял в руки подвернувшийся огнетушитель. Стражи порядка помогли злодею выбраться из ловушки и заодно передали его в руки полиции. Теперь свою потрясающую историю мужчина будет рассказывать в отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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