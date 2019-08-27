Открыла огонь: Полицейский спас напарника от обезумевшего бездомного пса

СЕГОДНЯ 19:14 2019-08-27T19:29:49+03:00

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В Ленобласти полицейским пришлось спасаться от агрессивного пса табельным оружием. ЧП произошло 26 августа в Подпорожском районе. Около пяти вечера в одном из домов по улице Труда разгорелась бытовая ссора. Шум услышала бдительная соседка. Утихомирить жильцов она попросила полицейских. Те прибыли по указанному адресу. Конфликт был быстро исчерпан. Когда правоохранители уже собирались покинуть частный участок, на них напала собака.

- Сотрудница полиции была вынуждена применить табельное оружие, чтобы обезопасить себя от дворового пса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выстрелы оказались точными – обезумевшее животное удалось ранить. После этого оно убежало, судьба его неизвестна.

- В результате происшествия пострадавших нет, - уточнили в ведомстве. - Проводится служебная проверка. Сотрудницу полиции поощрят за грамотные и профессиональные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU