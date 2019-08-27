2019-08-27T19:29:49+03:00
Происшествия

Открыла огонь: Полицейский спас напарника от обезумевшего бездомного пса

В собаку пришлось выпустить несколько пуль
Дмитрий ЛЫКОВ
Поделиться:
Собака напала на полицейских Ленобласти.Собака напала на полицейских Ленобласти.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Ленобласти полицейским пришлось спасаться от агрессивного пса табельным оружием. ЧП произошло 26 августа в Подпорожском районе. Около пяти вечера в одном из домов по улице Труда разгорелась бытовая ссора. Шум услышала бдительная соседка. Утихомирить жильцов она попросила полицейских. Те прибыли по указанному адресу. Конфликт был быстро исчерпан. Когда правоохранители уже собирались покинуть частный участок, на них напала собака.

- Сотрудница полиции была вынуждена применить табельное оружие, чтобы обезопасить себя от дворового пса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выстрелы оказались точными – обезумевшее животное удалось ранить. После этого оно убежало, судьба его неизвестна.

- В результате происшествия пострадавших нет, - уточнили в ведомстве. - Проводится служебная проверка. Сотрудницу полиции поощрят за грамотные и профессиональные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дань уважения за подвиг и терпение»: В Купчино установят памятник фронтовым кинооператорам
В Росприроднадзоре рассказали, почему погибла рыба в реке Ижора
В 2020 в Петербурге благоустроят заброшенный парк Авиаторов
Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки
Застрявший между сиденьями угонщик-неудачник распылил в окно огнетушитель, чтобы его спасли
Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса
Петербуржец в Коми неделю выслеживал, а потом украл со скалы птенцов краснокнижных сапсанов
Из-за прорыва трубы затопило перекресток Туристской и Оптиков
Если ты жив - вернись: В соцсетях выложили трогательный пост, адресованный пропавшему в Петербурге Ивану Прожогину
Из-за падения пассажира на рельсы закрывалось метро «Гражданский проспект»
На месте мясокомбината «Самсон» могут открыть парк развлечений
«Цыгане» похитили петербуржца и на «Газели» повезли его в Тверь
13 жилых домов на Октябрьской набережной стали памятником архитектуры
В сети появилось фото собранного мозаичного панно на станции метро «Проспект Славы»
Под Петербургом в лесу нашли заблудившуюся бабушку с двумя внуками
800 килограммов ягод не прошли в Петербург через Лобок
Два подростка на мотоцикле влетели под грузовик: один в реанимации, другой - погиб
Змея приползла в квартиру к петербурженке и довела ее до паники
Плюс одна кошачья сила: петербуржец нашел котенка под капотом машины
В Ленобласти кабину опрокинувшегося лесовоза протаранил грузовик
Прогноз погоды на 27 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и без дождей
Парад и плац-концерт в Петропавловской крепости «переведут» на китайский
Мамаша, забившая до смерти 4-летнего сына из-за компьютерной игры, сядет на 12 лет
Ослепшую мартышку, несколько лет работавшую с фотографами на пляжах, привезли в "Велес"
Российские и немецкие военнослужащие отправятся на поисковую экспедицию в Ленинградской области
Вместо рынка у метро «Старая деревня» построят гостиницу
Мошенница из военкомата Санкт-Петербурга, помогавшая призывникам уклоняться от армии, отделалась условкой